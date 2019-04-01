شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تهنئة قدمها لزوجته ندى الكامل، بمناسبة عيد ميلادها. ونشر "الفيشاوي" صورة لزوجته، معلقًا: "الزوجة القوية.. عيد ميلاد سعيد.. بحبك". Advertisements وعلق متابعو "الفيشاوي" على الصورة: "أنت لسه مطلقتش"، "هو مش أنتم اطلقتوا"، "مش أنتم انفصلتوا يا فيشاوي". وانتشرت شائعات منذ يومين على انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، بينما نفى "الفيشاوي" كل هذه الشائعات، قائلًا إن كل الأنباء المتداولة عن تطليقه لزوجته غير صحيحة تمامًا. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات انفصالهما.. "الفيشاوي" يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "القوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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