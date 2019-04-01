مايكل كورس تُطلق أزياء خاصة بشهر رمضان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات مؤكدًا لأغلب دور الأزياء العالمية أن سوق المجتمع الشرقي مليء بالزبائن الذين لا يُستهان بهم ولا يمكن تجاهلهم، ومن أجل هذا الأمر قررت العديد من أكبر دور الأزياء المعروفة إرضاء هذه الفئة من المستهلكين في الشرق الأوسط، ولذلك كان لا بد من إطلاق بعض خطوط الأزياء والتي تتناسب مع المجتمع الشرقي.

ومؤخرًا قامت دار الأزياء العالمية الشهيرة مايكل كورس بتصميم قطع حصرية تحت اسم Spring 2019 Middle East Edit، تتميز بالحشمة ووجود الحجاب خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان والذي يتميز بأزيائه الخاصة.

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وتتكون هذه المجموعة من ثلاث قطع حصرية تتمثل بالحجاب المزركش بأزهار القرنفل البيضاء وأوراقه الخضراء على خلفية سوداء، مع قفطان مميز طويل يتميز بوجود كمين فضفاضين، وتكتمل الإطلالة بحذاء رياضي بنفس طبعات أزهار القرنفل.

وبعيدًا عن الأسباب الثقافية والدينية، فإن موضة الأزياء المُحتشمة باتت المُفضلة عند العديد من السيدات على اختلاف جنسياتهن وانتماءاتهن الدينية والثقافية، وأصبحت هذه الفئة تلقى رواجًا كبيرًا جعلتها من أهم اهتمامات دور الأزياء العالمية.