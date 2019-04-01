"العربي للطفولة" يعلن نتائج جائزة "الملك عبد العزيز للبحوث العلمية"

أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية، أسماء الفائزين بجائزته التي تحمل اسم "جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي"، والتي دار موضوع دورتها الأولى حول "التشنئة على المواطنة"، خلال الأسبوع المقبل بالقاهرة، وتنافس على الجائزة 87 بحثا من 11 دولة عربية، وشارك في عملية التحكيم 45 محكم من 16 دولة عربية، وتبلغ قيمة جوائزها 20 ألف دولار أمريكي.

وقال الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن الجائزة تستهدف تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة، ودعم الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في البلدان العربية، وتحفيز المبدعين والباحثين على الإنتاج العلمي في مجال الطفولة والتنمية والارتقاء بالطفل في البلدان العربية، وتعظيم الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأهمية المتعلقة بالطفل وتنشئته من خلال البحوث المقدمة.

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وأضاف الدكتور حسن البيلاوي، إلى أن اختيار المجلس العربي للطفولة والتنمية موضوع الدورة الأولى للجائزة حول "التشنئة على المواطنة" بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، يأتي انطلاقاً من اهتمام المجلس بقضايا الطفولة والتنشئة والمواطنة باعتبارها قضايا ذات أولوية لتنشئة الطفل في البلدان العربية والخبرة المتراكمة لدى المجلس في هذا المجال والتي تبلورت في مبادرة المجلس بتقديم نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي "تربية الأمل" يقوم على نهج حقوقي ويهدف إلى تنمية الأمل من خلال تعزيز وعي الطفل وإيقاظ ذاته وإطلاق طاقاته وبناء قدراته، يرتكز على مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، بما يحقق المواطنة الإيجابية للانطلاق نحو تأسيس مجتمع المعرفة.

ومن المقرر، أن تقام احتفالية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، يتم خلالها تسليم الجوائز للفائزين. وجدير بالذكر بأن تلك الجائزة قد بادر بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله - مؤسس المجلس - في سبتمبر 2017، وأغلق باب استلام الأبحاث في 30 أغسطس 2018

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