"الصداع واضطراب النوم".. أعراض تنذر باحتمالية الإصابة بالضغط النفسي

يتعرض الكثيرون للضغط النفسي نتيجة عوامل كثيرة منها الخاصة بالفرد نفسه والمسؤولية الملقاة عليه، وعجزه في بعض الأحيان عن تحقيق اهدافه، أو عوامل اجتماعية كظروف العمل والحياة الأسرية بشكل عام، ومن أعراض الضغط النفسي كما ذكرها موقع "Authority Nutrition". - الشعور بالتعب والإرهاق. - الصداع المستمر. - ألم وتوتر في العضلات. - الشعور باضطرابات في المعدة. - الشعور بآلام في الصدر. - اضطرابات النوم. - القلق والتوتر المستمر. Advertisements - الشعور بالملل والضجر. - التحفيز على العمل. -انخفاض معدّل التركيز. - الشعور المستمرّ بالغضب. - الاكتئاب والشعور بالحزن. - انقطاع الشهية -الإقبال على تناول الطعام بشراهة. - العزلة. ​

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