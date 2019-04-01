"ديكور فرعوني".. مفأجاة مهرجان "ملكة المحجبات العرب وإفريقيا" في دورته الخامسة

اختارت إدارة مهرجان ملكة المحجبات العرب وأفريقيا في دورته الخامسة، برئاسة سيدة الأعمال نهى حمدي، مصمم المهرجانات إسلام عادل، ليتولى مهمة اختيار "ديكورات" حفل الختام، والذي سيقام يوم 15 أبريل الجاري.

وقال "عادل" في تصريحات صحفية، اليوم، إنه قرر إبهار ضيوف الحفل والمشاركين في المسابقة من الجاليات العربية والأجنبية، وذلك بعمل ديكور ملكي، يناسب اسم مصر وتاريخها الفرعوني الذي ينظر له العالم أجمع بالإعجاب والانبهار.

ومن المقرر، انعقاد حفل ختام المهرجان وتنصيب ملكة الموسم الخامس والوصيفتين يوم الاثنين 15 إبريل الجاري، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور كبير من نجوم الموضة والأزياء والتجميل، إلى جانب عدد من نجوم الفن.يذكر أن مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا، هو أول حدث للمحجبات من نوعه في مصر والوطن العربي وإفريقيا، ومسجل بحقوق الملكية الفكرية بتاريخ 10/10/2010.

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