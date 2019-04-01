بعد وفاتها بحادث تحطم طائرة.. من هي صاحبة ثاني أكبر شركة طيران روسية؟

أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفاة ناتاليا فيلنا، المالكة لثاني أكبر شركات الطيران الروسية الخاصة بعد "إيروفلوت"، في حادث تحطم طائرة في ألمانيا، أمس الأحد، نتيجة لاحتراقها بالقرب من منطقة زراعية، وأن السبب لازال مجهولا لجهات التحقيق.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن خلال محاولة سيارات الشرطة التوجه إلى موقع التحطم، اصطدمت هي الأخرى بسيارة أخرى أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة رجال شرطة بجروح خطيرة.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن ناتاليا فيليفا:

- تبلغ من العمر 55 عاما.

- ثروة ناتاليا تقدر بـ600 مليون دولار أمريكي، لذلك وصفتها مجلة الفوربس العالمية بأنها واحدة من أغنى النساء في العالم ورابع أغنى إمرأة في روسيا.

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- الشركة تمتلكها ناتاليا بالشراكة مع زوجها منذ تسعينات القرن الماضي.

- تعرف شركتها باسم الخطوط الجوية السيبيرية "S7 الروسية"

- زوج فيليفا هو فلاديسلاف فيليف، رابع شخص ثري في روسيا بحسب تصنيف "فوربس" لعام 2018.

- الشركة التي تملكها السيدة الروسية، قالت في بيان لها، إنه حتى الأن لم يعرف سبب الحادث وأن ما حدث ألم الجميع.

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