6 أنماط من الأحذية لا يُنصح بارتدائها حسب طبيب مُتخصّص بأمراض القدم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقولون أن الجمال هو الألم، وفي عالم الموضة غالبًا ما نستبدل كلمة "الجمال" بكلمة "الأناقة"، فهل الأناقة مؤلمة؟

عندما يتعلق الأمر بالأحذية يبدو أن الأمر كذلك حسب رأي الطبيب المختص في أمراض القدم بوبي بورزياي المعروف أيضًا باسم طبيب الكعب العالي، وبالنظر للتغير الدائم الذي يطال اتجاهات الأحذية، هناك بعض الأنماط التي تحدث أضرارًا خطيرة في صحة قدميك.

فيما يلي أبرز 6 أنماط أحذية شعبية لا يُنصح بارتدائها:

لاترتدي: الفليب فلوب

على الرغم من أنها من الأحذية الصيفية التي تعرض قدميك لحرارة الشمس والهواء المنعش وتتيح لك فرصة إظهار قدميك الجميلتين أمام الملأ، إلا أن ارتداء هذا الحذاء بشكل دائم يمكن أن يؤدي إلى آلام في القوس والكعب؛ فأحذية الفليب فلوب تتوفر على أي دعامة لذا يفضل ارتداؤها فقط عند التواجد في الشاطئ أو في بركة السباحة.

ارتدي: الأحذية الرياضية

تتمتع الأحذية بدعامات ونعل مثالية لامتصاص الصدمات، وتقدم شركات مثل نايكي أحذية رياضية وأحذية ركض عصرية، يمكنك ارتداؤها طوال النهار إلى أي مكان بشكل مريح.

لا ترتدي: أحذية الباليه المسطحة

على الرغم من أن هذه الأحذية تذكرك بأيام الطفولة، إلا أنها لا تتمتع بأي دعم، فبالرغم من كون قدميك مغطاتين إلا أن الأقمشة المستعملة في صناعتها عادة ما تكون رقيقة، وبالتالي يمكن ثقبها بسهولة أثناء المشي في الشارع.

لا ترتدي: الأحذية البلاستيكية

من المأمول ألا تستمر شهرة اتجاه الأحذية البلاستيكية لمدة طويلة، فمادة البلاستيك تؤدي إلى كثرة تعرق القدمين، كما أن الاحتكاك الناتج عن البلاستيك يمكن أن يؤدي إلى ظهور البثور على سطح القدمين وبالتالي الشعور بالألم، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تجعل رائحة قدميك سيئة للغاية.

ارتدي: بوتات رعاة الأبقار

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ستكون أحذية بوت رعاة البقر دائمًا شائعة، فقط تأكدي من وجود مساحة كافية لأصابع قدميك حتى تشعري بالراحة، كما أن أحذية رعاة البقر توفر أيضًا دعمًا كبيرًا للكاحل.

لا ترتدي: صنادل الغلاديتور

تأتي صنادل الغلاديتور بأشرطة محاطة بالكاحل، ولكن هذه الأشرطة الوهمية توفر الحد الأدنى من الدعم للكاحل، وبالتالي يمكن أن تتسبب في التواء الكاحل أو سقوط سيئ أثناء التنقل بها.

ارتدي: صنادل بيركنستوك

على الرغم من شكلها السيئ إلى حد ما، إلّا أن صنادل بيركنستوك هي في الواقع جيدة لقدميك، فهي تأتي بنعل لامتصاص الصدمات وتوفر دعمًا لقوس القدم، وفي بعض الأحيان قد تجعل رائحة قدميك سيئة إذا كنت ترتدينها لفترة طويلة، لذلك لا تنسي أن تنقعي قدميك في ملح إبسوم لتفادي الرائحة السيئة والتورم.

لا ترتدي: أحذية الميول المغلقة

ارتداء أحذية الميول المغلقة من الأمام قد يشعرك بالإنزعاج ويؤلم أصابع قدميك؛ فهي غالبًا ما تأتي بمقدمة ضيقة، والأهم من ذلك، ليس لها دعم في الكاحل أو خلف القدم، وقد يؤدي ذلك بسهولة إلى التواء في الكاحل أو تلف طويل المدى.

ارتدي: صنادل الودجز

ارتديها بدلاً من الكعب المدبب؛ لأنها توفر لك المزيد من الدعم والتوازن بفضل الكعب العريض.

لا ترتدي: الكعب العالي بطول أكبر من 3 بوصات

كلما كان الكعب أعلى، ازدادت فرص إصابتك بالتواء في الكاحل، وتلف القدم على المدى الطويل.