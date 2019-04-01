الموضة في شهر.. إليك أبرز عروض أزياء شهر مارس (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تجد كثير من الفتيات صعوبة في اختيار ملابسهن لمقابلات العمل الرسمية أو فساتين السهرة المناسبة لشكل جسمهن ولون بشرتهن وطبيعة المناسبة التي ستحضرها.. وفي السطور التالية، اخترنا لكِ سيدتي أبرز الإطلالات من أشهر 5 عروض أزياء أقيمت في شهر مارس الماضي، وهم كالتالي:

1- دار الأزياء العالمية ديور Dior

أطلقت دار الأزياء العالمية (ديور Dior) مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2019، وحرصت مصممة الأزياء ماريا جرازيا كيوري، على استعراض قطعها الجديدة المفعمة بالبهجة والأنوثة، وطغت عليها الملامح الكلاسيكية والعملية المستوحاة من الطابع الروماني من خلال التصميم والخامات المستخدمة مثل الشيفون الناعم والستان والدانتيل.

وعكست المجموعة أناقة ورقي المرأة، عن طريق تطبيق درجات النيود على التصميمات، بجانب البيج والأسود والكحلي. وأضافت اللمسات العصرية عن طريقة التنورة الميدي أو الـ البليسيه الواسعة بثناياتها المتقاربة، ونسقت معها البليزر الأسود الرسمي المزين بالحزام الأسود الرفيع عند الخصر.

واستخدمت قصة الشبك، في الفساتين الطويلة والماكسي، باللون البيج مع البنطلون الضيق من اللون نفسه، jumpsuit الأبيض بالأرجل الواسعة مع one shoulder فهذه الإطلالة ما يمنحك إطلالة عملية و مبهجة في الصيف، والـ jumpsuit الأسود الذي يتميز بأكمامه الواسعة التي تنحسر عند المعصم، كما دخلت قصة الشبك في البلوزة السوداء المتناسقة مع الكروب توب من نفس اللون.

2- حنا توما وابنته شيرين

قدم مصمم الأزياء حنا توما مجموعته الجديدة بمشاركة ابنته شيرين، وحملت عنوان Full Night في أسبوع الموضة المنظّم من قبل شركةLIPS ، واستوحت تصميماته من حقبة الستينات.

وغلب على المجموعة تصميم الشارلستون التي نفّذت بطريقة عصرية في الفساتين والتنورة بجانب الجمبسوت-شورت الذهبي، واستخدم التطريزات اللامعة والشراشيب والسلاسل الطويلة، كما أدخل الريش على بعض التصاميم.

وأضفت خامة الموسلين البليسيه والدانتيل والحرير المطرّز والبروكار والتافتا والترتر، مزيج من الأنوثة والجابية، وتميزت المجموعة باللون الأسود والذهبي والأخضر والأحمر.

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3- مجموعة عوني الصعيدي و ابنه راني

خطف مصمم أزياء دار Carven و Guy Laroche عوني الصعيدي الأضواء عندما أطلق مجموعته الجديدة على منصّة New Biel .

واعتمد الصعيدي في تصميماته على الجمع بين البساطة والأناقة، فاستخدم خامة البروكار والكريب الحرير والموسلين بلمسات رقيقه تخلل بين الأنسجة، وانعكست على التصميم، واعتمد على القصات المنتفخة.

4- يوسف الجسمي

عرض مصمم الأزياء العالمي يوسف الجسمي، مجموعته الجديدة في أسابيع الموضة العربية، التي لفتتنا بتصاميم الفساتين المزينة بالترتر والتطريزات وخامة التول والقماش والشيفون. كما سادت درجات ألوان الباستيل و ألوان قوس قزح على التصميمات، وتميزت الفساتين بقصّات الحورية وبالقصّات المنتفخة.

5- الأزياء الرجالية

أطلق دار Versace مجموعة الجدية التي اتسمت بالجرأة عن طريق الألوان النيون في مجموعة أزيائها الرجالية هذا الربيع، والمنسقة مع أحذية رياضيّة بيضاء.

كما دخل لونا الأصفر والبرتقالي بتدرجاتهما النيونيّة بلمسات بارزة على إطلالات مجموعة Louis Vuitton للموسم المقبل، وقد تم تقديمها بأسلوب "كاجوال" ومبتكر يرضي متطلبات الشباب الذين يبحثون عن لمسات من التجدد والتميز في الإطلالة.

6- المصمم حسين بظاظا

أطلق المصمم اللبناني حسين بظاظا في يوم عيد الأم أحدث مجموعة له، والتي حملت عنوان "أمل". والمجموعة علاوة على ذلك مهداة أيضاً لجميع النساء في حياته، ممن قدمن له الدعم والتشجيع منذ بدايات مسيرته المهنية في مجال تصميم الأزياء.

وأراد المصمم لمسات من الإحساس بالأمن والراحة الذي تمنحه النساء، من خلال اتستخدام قصة الدرع كسترات وجواكت، وزين إطلالته بالمجوهرات.