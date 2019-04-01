انت الان تتابع تفاصيل خبر الرياح تتسبب بإغلاق 5 موانئ في الكويت ومصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 06:52 مساءً - أغلقت كل من القاهرة والكويت، اليوم الاثنين، حركة الملاحة في 5 موانئ مؤقتاً؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية المصري: إن "إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة".

وأوضح أن ذلك جاء "نظراً إلى ارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود والنزول من وعلى السفينة بشكل آمن".

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وأضاف الغندور في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن عمليات الشحن والتفريغ ودخول البضائع والشاحنات وخروجها من الميناء وإليه تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

وفي الكويت، أعلنت مؤسسة الموانئ توقُّف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتاً، بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت أن إدارة الأرصاد الجوية أعلنت أن طقس البلاد سيشهد نشاطاً في الرياح المثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة، تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة، وتقل معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق.