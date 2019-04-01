الناظر: تناول البلح يمنع ظهور التجاعيد والإصابة بسرطان القولون

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، حول ما أظهرته الدراسة البريطانية بضرورة تناول البلح بما لايزيد عن 3 ثمرات بشكل يومي.

وذكر الناظر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن تناول البلح بما لا يزيد عن ثلاث ثمرات يوميًا مفيد لصحة للأمعاء ويمنع الإصابة بسرطان القولون وأثبتت أ نه يحسن الدورة الدموية لفروة الرأس، ما يساعد على التغذية الجيدة لبصيلات الشعر، ومنع تقصفه وتساقطه كذلك فإنه يساعد على نضارة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة".

وتوجه الناظر، بالنصح خاصةً لمرضى السكر، قائلًا: "انصح بالحرص على تناول البلح وعلى مرضى السكر ضرورة التنسيق مع أطبائهم دائماً قبل تناول البلح حتي لا يؤثر ذلك بالسالب على مستوى السكر في الدم".

​