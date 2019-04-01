"بسمة" تتجاهل أنباء انفصالها عن عمرو حمزاوي بصورة لطفلة مصابة بالتوحد

تجاهلت الفنانة "بسمة"، الأنباء التي ترددت خلال الـ24ساعة الماضية، حول انفصالها عن عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، وهو الأمر الذي نفاه الزوجين عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكدته مصادر مقربة من أسرتها بوقوع الانفصال قبل شهرين.

ونشرت الفنانة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حالة لطفلة تعاني من مرض التوحد، وعلقت على الصورة قائلةً: "أنا مكنتش أعرف إن الطفل اللي عنده توحد بيفكر ويسمع يعبر عن نفسه بالكلام بشكل أفضل إذا لم تنظر إليه مباشرة".

وتابعت متسائلة من خلال الهاشتاج: "أنت كنت تعرف؟، استخدم هاشتاج #إيد_بتسلم_إيد عشان ننشر معلومات أكتر عن التوحد وإزاي نتعامل مع حالات التوحد".

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وأكدت مصادر مقربة من أسرة بسمة وقوع الانفصال قبل شهرين، بسبب رفضها طلب "حمزاوي" بالسفر والعيش بالخارج مع ابنتهما نادية، وتأكيد رغبتها الاستقرار في مصر، والعودة إلى التمثيل بالقوة التي بدأت بها، وعدم إمكانية ذلك مع ظروف اضطرار زوجها للبقاء في أمريكا.

المصادر ذاتها، أكدت أن الطلاق حدث بهدوء شديد قبل شهرين من خلال السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

"طلاق الفنانة والسياسي"، بدأ بشائعة انطلقت عقب ظهور بسمة في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية دون خاتم الزواج، ولم تقدم لسائليها تبريرا أو تفسيرا لابتعادها عن زوجها، وهو ما ترجم لـ "شائعة الانفصال قبل أن تؤكده المصادر المقربة من بسمة لـ"هن".

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