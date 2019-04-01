حكايات البنات مع "العريس النصاب".. "نهى": طلع شحات و"يارا" خطيبها "سمسار"

"المهندس والظابط والطيار ومالك عقارات وشركات"، وظائف عدة تخفى فيها معظمها الرجال لاصطياد فريستهم من الفتيات، رافعين الشعارات الكاذبة والحيل العديدة للإقدام على خطبتهن ونيل فرصة الزواج منهن، مواقف عدة وقعت فيها الكثير من الفتيات بعضها كانت طريفة، وآخرى حملت قصص قاسية ظلت محفورة معهن طوال الوقت.

تواصل"هُن"، مع عدد من الفتيات اللاتي وقعن ضحايا لخدع وأكاذيب "العريس النصاب" الذي تقدم لخطبتهن بالحيل والنصب.

بعد أشهر من التعارف والخطبة اكتشفت "سارة. م"، صاحبة الـ24 عامًا، حقيقة خطيبها الذي تقدم لها كونه يعمل كملازم أول للقوات المسلحة، ولم يسبق له الزواج، وذكرت: "بعد 6 أشهر من التعارف اكتشفت بالصدفة إنه متجوز واحدة سعودية مصرية بس عايشة في السعودية وبتنزل مصر كل 3 شهور ومخلف بنت ومراته تاجرة جمال".

"قالي عنده مصنع"، بهذه العبارة روت"سناء. ف"، صاحبة الـ29 عامًا، قصتها مع العريس النصاب والمحتال الذي أقنعها بكونه رجل أعمال ويعيش في أسبانيا، إلى جانب امتلاكه مصنع في القاهرة، وذكرت: "اتعرفت على واحد وسيم عن طريق إحدى صديقاتي، ولما قربنا من بعض عرفت إنه رجل أعمال وعايش في أسبانيا، اقنعني إن عنده مصنع ملابس في حلوان".

تطورت العلاقة بينهم لتقيم الأخرى بمحاولة إجراء اختبار له حتى تطمئن له ويثبت صدقه، وذكرت: "كنا هنتقابل علشان نتغدى واختارت أنا مكان غالي، علشان أشوف طريقة تعامله وطريقة أكله".

حاول التهرب منها مرارًا وتكرارًا مؤجلًا عزومة الغذاء بحجج غير الآخرى، وأضافت: "كلمني في مرة بصوت كله حزن وتأثر وقالي، المصنع بتاعي اتحرق، وأنا اتاكدت بطريقتي الخاصة من كذبه، ومع ذلك مخدتش رد فعل، وقولتله ابقى طمني عليك، وبعد أيام كشفت كذبته".

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"أوهمني إنه محاسب وعنده عربية ملكه"، تقدم شاب لخطبة "ندى. ي"، صاحبة الـ27 عامًا، محاولًا بناء الأساطير والروايات التي تجعلها هي وأسرتها توافق على قبول طلبه، وذكرت: "جالي واحد ووافقت عليه، كان قايل إنه شغال محاسب في بنك، ومعاه عربية، ولما والدي سأل عليه اكتشف إنه كان خاطب 4 مرات، والعربية بيأجرها كل مرة من مكتب شكل علشان أهل البنت يوافقوا عليه، وطلع شغال في مطحنه".

علمت "نهى. ت"، صاحبة الـ33 عامًا أنها وقعت فريسة لنصاب، خدعها وأوهمها بامتلاكه لشركة، فقررت مراقبته للكشف عن هويته ومؤامراته، لكنها تفاجأت بأنه بالفعل يعمل أمام شركة كبيرة للعقارات، ولكن ليس كمالكًا لها، وإنما يعمل في "الشحاته والتسول"، ويمثل أنه أعمى البصر.

تكرر مشهد الفنان عمرو يوسف، في مسلسل "عايزة أتجوز"، الذي قام بخديعة "علا"، والتي قامت بدورها الفنانة هند صبري، حيث تقدم لخطبتها وأقنع عائلتها بأنه يعمل طبيبًا وأحكم دوره بإصطحابهم للعيادة، ليكتشفوا فيما بعد أنه مريض نفسيًا، ليتكرر المشهد الدرامي ولكن على أرض الواقع، حيث خُدعت "يارا. م"، لعملية نصب هي وعائلتها من شاب وسيم مهندم الهيئة والمظهر، اقنعهم أنه يعمل كمهندسًا للبترول ولدية السيارات والفيلات، لمحاولة إيقاعهم في شباكه، لتكتشف العائلة بكونه سمسارًا ويحاول بيع منزل الأسرة لشخص آخر.

حقيقة صادمة تفجرت بعد 3 أشهر من الخطبة، وقعت بها شابة تدعى"شيرين. ن"، ضحية واحدة من صديقات والدتها، فرشحت لها عريسَا للزواج، وبعد التعارف من العائلتين تمت الخطبة، لتجد شيرين بعد ذلك أن خطيبها شاذ جنسيًا ومضطرب نفسيًا.

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