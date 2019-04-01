بالفيديو| عرض راقص لأجنبيات بالسعودية يثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عن عرض راقص داخل إحدى مطاعم مدينة "الخبر"، الذي أثار ردود فعل سلبية لدى الناشطين، الذين رأوا بأنه مخالف للعادات والتقاليد السائدة.

وتضمن مقطع الفيديو ظهور 4 فتيات، يبدو كأنهن أجنبيات، تغنت إحداهن بأغنية للفنانة الراحلة ويتني هيوستن، بينما أدت الثلاثة الأخريات الرقص على الأغنية.

ولم يستمر العرض حتى النهاية، إذ أوقفت إدارة المطعم "نوزومي الرياض" العرض بعد ربع ساعة من انطلاقه، وذلك لمخالفته للشروط في المملكة السعودية، إذ لم يكن مرخصًا له من قبل هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت إدارة المطعم في بيان عبر "تويتر"، ملابسات المقطع المتداول، حيث أوضحت بأنه خطأ من أحد الموظفين، وقدمت اعتذارها.

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ومن جانبه، علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في بيان له عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا إن الهيئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في أي فعالية كانت، وستتخذ إجراءات صارمة حيال ذلك.

وتابع "آل الشيخ": "وفي حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤلة لاتخاذ اللازم!".

وختم قائلًا: "هيئة الترفيه لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم (…) أو منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، ومسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه… وفي حال تواجد خلل في ذلك من المنظمين فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب".

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