أطلق مسلسل "أبو العروسة"، مبادرة تتضمن تخصيص يوم للاحتفال بالعائلة المصرية، والذي دعا له الفنان "سيد رجب"، ضمن أحداث الحلقة 118، وهو الأمر الذي لقى دعم وصدى كبير عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، عقب اقتراحه.
وتضامنت الإعلامية بوسي شلبي، مع المبادرة وجمعت أفراد أسرتها لقضاء وقت ممتع معهم، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة أسرتها.
وأرفقت بوسي، تعليقًا على الصورة قائلةً: "مسلسل أبو العروسة عمل دعوة للمة العائلة إحنا كلنا ينقصنا اللمة، أنا بدأت مين ها يكمل نفسي أشوف صور كل العائلات إخواتي بحبكم والله يرحم ماما".
ودونت هاشتاجا وطالبت بتفعليه ومشاركته يتضمن "لمة العائلة".
تفاعلت الفنانة سهير رمزي مع الصورة التي نشرتها بوسي، وعلقت عايها: "ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي ودايما متجمعين عالخير".
وكانت بوسي شلبي، نشرت صورة لها، من كواليس حلقتها مع الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بوسي، بفستان أسود بدون أكمام، مُزين بـ"شريط من السيلفر"، مع جوارب سوداء أيضًا، وحذاء غير مُتعارف عليه، حيث ارتدت حذاء برقبة قصيرة باللون الأحمر، مُزود بكرة بيضاء من الكعب.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي تنشر صورتها مع أسرتها على غرار "أبو العروسة": "كان ينقصنا اللمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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