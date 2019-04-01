انت الان تتابع تفاصيل خبر رجل يبلغ عن قنبلة ليلحق بالقطار! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 02:58 مساءً - أبلغ رجلٌ السلطات المحلية عن وجود قنبلة في محطة القطارات بمدينة رين غربي فرنسا، وذلك لكي تتوقف حركة القطارات ويتمكن هو من ركوب قطاره والسفر.

وقال موقع "فرانس إنفو" إن الشرطة تلقت في نحو الساعة الـ9 من صباح أمس، بلاغاً من شخص مجهول عن وجود جسم مشبوه في محطة رين للقطارات.

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ووصلت فرق الشرطة والجيش إلى المكان، وطوّقت المحطة، للبحث عن القنبلة المزعومة. وكإجراء أمني، أُوقفت الحركة على كل السكك الحديدية في المدينة ساعةً ونصف الساعة، ولم يُعثر على أي جسم مشبوه.

وبعد وقت قصير، تمكنت الشرطة من العثور على الشخص الذي اتصل وقدَّم البلاغ المزيف، واتضح أنه كان يخشى أن يتأخر عن قطاره.

وتم اعتقاله، حيث قد يتعرض للسجن مدة تصل إلى سنتين، مع غرامة ماليةٍ قدرها 30 ألف يورو (33 ألف دولار).