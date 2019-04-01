فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من زمالة "يونسكو المرأة من أجل العلم"

فتح برنامج "لوريال يونيسكو المرأة من أجل العلم لزمالة مصر"، المرحلة الثانية من التقدم للزمالة المقرر استمرار التقديم فيها حتى 6 يونيو، وذلك لدعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي في مجال العلوم الحياتية والهندسة.

وأوضحت في بيان عنها، أن الزمالة تقدم لثلات باحثات مصريات، واحدة في مرحلة ما بعد الدكتوراه، واثنين في مرحلة الدكتوراه، وسيتم الإعلان عن الفائزات بزمالة البرنامج في أواخر أكتوبر من العام الحالي.

وكان برنامج "من أجل المرأة في العلم" نجح في تشجيع ودعم أكثر من 3000 باحثة على مستوى العالم من 117 دولة، من خلال نسخة البرنامج المحلية والإقليمية، وحصلت عليها 19 باحثة وعالمة مصرية أخرهم تكريم الدكتورة منه الصيرفي باحثة بمدينه زويل، كواحدة من 15 باحثة واعدة على مستوى العالم.

Advertisements

وأطلقت "لوريال"، نسخة البرنامج المصرية عام 2018، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في مصر، ومكتب اليونسكو الإقليمي بمصر، وذلك لدعم وتشجيع المزيد من الباحثات المصريات المتميزات في مجال العلوم، لتقديمهم كنماذج ملهمة للأجيال الجديدة، وتشجيع المرأة في مجال العلوم، هذا المجال الذي تمثله المرأة 30% فقط على مستوى العالم، وأقل من 5% حاصلات على جائزة نوبل، وتقييم الأبحاث المتقدمة من خلال لجنة من كبار الباحثيين والعلماء.

وتترأس اللجنة الدكتورة نجوى عبد المجيد رئيس لجنة تحكيم برنامج "لوريال يونيسكو المرأة من أجل العلم"، وهي أستاذ الوارثة البشرية بقسم بحوث الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ورئيس الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث، وحاصلة على الزمالة عام 2002 عن قارة إفريقيا، وعلى الراغبين في التقديم والتعرف على شروط الزمالة زيارة الموقع الإلكتروني www.FWIS.fr.

​