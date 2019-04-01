بالصور| "حضن وكادرات مقربة".. حيل كندة علوش لإخفاء ملامح وجه ابنتها

تحرص الفنانة السورية كندة علوش، على عدم إظهار وجه نجلتها "حياة"، ابنة الممثل عمرو يوسف، عبر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره جمهورها خوفًا من "الحسد".

ويرصد "هن" حيل الفنانة السورية لإخفاء ملامح ابنتها، نعرضها خلال النقاط التالية:-

- "الحضن"

تشارك "علوش" جمهورها بصور نجلتها، باحتضانها، مظهرة بذلك ظهرا فقط، دون الحاجة إلى وضع "إيموشن" لإخفاء وجهها، مثلما تفعل بعض الفنانات العربيات.

ونشرت صورتين خلال احتضانها لـ"حياة"، بالإضافة إلى صورة واحدة للطفلة بين يدي والدها.

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- "كارد مقرب"

قررت الفنانة السورية اللجوء إلى فكرة "الكادرات المقربة"، التي أظهرت قدمي الرضيعة، وتمسك بهما والدتها، دون الحاجة إلى نشر صورتها بالكامل، وذلك في أول صورة نشرتها لـ"حياة"، عقب ولادتها.

يذكر أن حياة ابنة "كندة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، وُلدت في بداية نوفمبر العام الماضي، ولم يتم نشر أي صورة شخصية لوجه الطفلة حتى الآن.

تزوجت كندة علوش، عمرو يوسف، مطلع عام 2017، بعد خطوبة قصيرة لهما، وجرى الزفاف في أسوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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