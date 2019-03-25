علمت "هن" من مصادرها أن فكرة الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه الجديد "توأم روحي"، تقوم على استضافة عدد من الفنانين المتزوجين للحديث عن حياتهم الزوجية.
كافة ضيوف "نيشان" في البرنامج الجديد الذي تم تصويره في بيروت، ومن المقرر أن يذاع في شهر رمضان الكريم من أزواج مر على زواجهما فترة طويلة أمثال أصالة نصري وطارق العريان، أحمد حلمي ومنى زكي، وإيمي سمير غانم وحسن الرداد.
أما الحالة الاستثنائية في البرنامج بحسب المصادر ستكون أنغام والموزع أحمد إبراهيم، حيث تعتبر أنغام زوجة ثانية على الزوجة الأولى ياسمين عيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تتحدث عن حياتها كزوجة ثانية في "توأم روحي" مع نيشان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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