أنغام تتحدث عن حياتها كزوجة ثانية في "توأم روحي" مع نيشان

علمت "هن" من مصادرها أن فكرة الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه الجديد "توأم روحي"، تقوم على استضافة عدد من الفنانين المتزوجين للحديث عن حياتهم الزوجية.

كافة ضيوف "نيشان" في البرنامج الجديد الذي تم تصويره في بيروت، ومن المقرر أن يذاع في شهر رمضان الكريم من أزواج مر على زواجهما فترة طويلة أمثال أصالة نصري وطارق العريان، أحمد حلمي ومنى زكي، وإيمي سمير غانم وحسن الرداد.

أما الحالة الاستثنائية في البرنامج بحسب المصادر ستكون أنغام والموزع أحمد إبراهيم، حيث تعتبر أنغام زوجة ثانية على الزوجة الأولى ياسمين عيسى.

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