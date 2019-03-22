لتكون محبوبا.. 9 قواعد من الإتيكيت عليك اتباعها مع زملاء العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

نسبيًا، تختلف الشخصيات وتعاملاتهم مع الآخرين في مجال العمل، ولكي تكون محبوبًا بين زملائك، وتبتعد عن المشاكل والخلافات الناتجة عن سلوكيات وسوء التصرفات، عليك اتباع مجموعة من النصائح للتعامل مع زملاء العمل، والتي تقدمها خبيرة الإتيكيت دينا علي في تصريحها لـ"الخليج 365":

1-عليك مراعاة الزملاء المتواجدين معك في نفس الغرفة، واحترام خصوصياتهم فلا تتطفل عليهم، واحرص على تجنب استراق النظر إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بهم.

2-عليك الفصل بين المشاكل الخاصة والعمل، فإذا كانت تعاني من مشكلة تؤثر على حالتك النفسية فلا يجب معاملة الزملاء بغضب.

3-عند سماع الموسيقى أو شيء غير متعلق بالعمل عليك وضع سماعات الأذن، أو الاستئذان من الزملاء المتواجدين معك في الغرفة.

4- الاهتمام بمناسبات زملائك، واختيار الهدية المناسبة لهم حسب احتياجاتهم الشخصية.

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5-يفضل عدم الإكثار من إجراء المكالمات الهاتفية في المكتب، والتحدث بصوت عال.

6- الاستئذان قبل التحدث مع الزملاء احترامًا لخصوصيتهم، وعدم التدخل في الحديث إلا إذا طُلب منك ذلك.

7-الامتناع عن التدخين داخل المكتب، أو تناول الأطعمة ذات الروائح القوية دون استئذان.

8-قبل استخدام أدوات الزملاء أو أشيائهم الخاصة عليك طلب ذلك أولًا.

9-أسال زملاءك قبل استخدام التكييف في حالة غلق وفتح النوافذ، وعليك الوصول لحلول وسط، فاذا كان جو المكتب بارد يجب الاحتفاظ بسترة، أو إذا كانت حرارته غير ملائمة للبعض ففي هذه الحالة عليك بأخذ برأي الأكثرية في شأن التكييف.