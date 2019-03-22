مهندس يقيم دعوى "نشوز" لزوجته: "شغالة في أوبر من ورايا"

بعد 7 أعوام من الزواج، أقام "محمد.ع" 36 عامًا مهندس مدني، دعوى "نشوز" حملت رقم 3122/2018، ضد زوجته "أمل.أ" 32 عامًا، يتهمها بالخروج عن طاعته، بعدما اكتشف عملها كسائقة خاصة في إحدى شركات النقل العالمية "أوبر".

تعارف عبر إحدى الصديقات، نتج عنه زواج محمد من أمل وإنجابهما طفلين، أكبرهما 6 سنوات والآخر 4 أعوام، يروي الزوج لـ"هن": "أتعرفت عليها عن طريق واحدة صاحبتنا رشحتهالي زوجة، وقابلتنا ببعض وأعجبت بيها وتجوزنا بعد ما جبت الشقة وفرشناها وكل حاجة، لكني اشترطت عليها تسيب شغلها وتتفرغ للبيت وبالفعل حصل قبل الجواز وربنا رزقنا بطفلين".

صدمة تعرض لها الزوج بعد اكتشاف عمل زوجته، يوضح: "كانت الحياة ماشية كويس جدا أنا بسافر فترة عشان بشتغل في محافظة حدودية، بحكم شغلي بتنقل كتير لكن هما مستقرين في القاهرة، مبرضاش أخدهم معايا عشان نوفر مصاريف وكمان تعب السفر، ولأن بيتنا في مدينة جديدة في القاهرة جبت لمراتي عربية عشان متتبهدلش بالولاد، وهي نازلة لكن كانت المصيبة إني اكتشفت من فترة إن الهانم شغلت العربية في أوبر وبتشتغل عليها بنفسها".

Advertisements

مشاعر مختلطة انتابت الزوج، ليقرر مواجهة زوجته بالحقيقة، يوضح: "من فترة لقيتها اشترت أكتر من قطعة دهب ولما سألتها عن مصدرهم قالت إن مامتها اديتلها فلوس، وأنا كنت مغفل ومتعود أصدقها ومركزتش بالصدفة كنت في إجازة، وخرجنا النادي مع أسرة واحدة صحبتها وزوجها وخلال حديثي الودي مع زوج صديقتها، لاقيته بيقولي عاجبك كدا يا عم أدي تساهلك فتح علينا باب من الزن مش عارفين نسده.. فسألته أزاي قالي أنت راجل لارج وموافق مراتك تشتغل في أوبر، عشان المصاريف إحنا مش كدا.. اتصدمت قولتله تقصد ايه مش فاهم قالي باستغراب هو أنت متعرفش إن أمل شغالة في أوبر!".

وتابع: "مصدقتش لما روحت قولتلها ايه الكلام اللي بيقوله ده قالتلي ده بيهزر وبتاع لكن الموضوع مدخلش علي فتشت موبايلها لاقيت الأبلكيشن، وتأكدت فعلا إنها بتخلي العيال عند أمها وأنا مسافر وبتنزل من ورايا على أوبر، بحجة إن عايزة يبقى لها دخل مخصوص، رغم إن عمري ما حرمتها من حاجة وطلباتها كلها مجابة ولما اعترضت على شغلها وهددتها بالطلاق، لو مرجعتش عن دماغها أخدت الولاد وسابت البيت من أكتر من 3 شهور وبتهددني بالخلع".

​