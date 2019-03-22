إرشادات لكيفية تخزين "لبن الأم"

يجد عدد من النساء الرضاعة أمرًا يصعب الحفاظ عليه بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الولادة، لذلك تلجأ نساء عدة إلى مجموعة متنوعة من المحفزات لتشجيعهن على الاستمرار في رحلة الرضاعة الطبيعية مثل الدعم العائلي أو حتّى ضخ الحليب، حسبما ذكرت "النهار".

بالرغم من أن الضخ للوهلة الأولى يبدو صعبًا ومهمة شاقة بعض الشيء إلا أنه مع الوقت ستكتشفين عكس ذلك.

إلى جانب الفوائد الصحيّة التي تحصلين عليها أنت وطفلك من خلال الرضاعة، يمنحك ضخ الحليب فوائد إضافيّة مثل:

- إعطاء أفراد العائلة الآخرين فرصة لإطعام الطفل.

- الحفاظ على إنتاج جسمك للحليب.

- تخفيف الاحتقان

- توفير المزيد من أوقات الفراغ التي يمكنك استخدامها للقيام بأشياء أخرى

- تأمين كميّات إضافيّة من الحليب لاستخدامها عند الضرورة

وأحد أكثر الأسئلة التي تطرح علينا، كاختصاصيات تغذية، يتمحور حول التخزين المناسب والسليم للحليب الذي تمّ ضخه، لذلك سنقدّم لكنّ أيّتها الأمهات الجدد، كل ما تحتجن لمعرفته من تخزين حليبك، يساعدك أتباع التقنيات الموصى بها لتخزين حليب الثدي في الحفاظ على سلامة وجودة حليب طفلك.

بحسب مركز السيطرة على الأمراض (Center For Disease Control - CDC) إليكم أهم الإرشادات العامّة التي تتعلّق بتخزين الحليب:

بالنسبة للحليب الطازج الذي تمّ ضخّه للتو:

• يمكنك ابقاؤه خارج البرّاد، أو في حرارة الغرفة (25 درجة مئويّة) لمدّة لا تتعدى 4 ساعات.

• إن كنت تريدين وضعه في البرّاد بعد ضخّه، بإمكانك إبقاؤه فيه لمدّة 4 أيّام لا أكثر، وتأكّدي من أن تكون حرارة البرّاد بين 1 - 4 درجات مئويّة.

• إذا أردت أن تثلّجي الحليب بعد ضخّه، وللحفاظ على أفضل جودة، فمن الموصى به ألا تزيد مدّة التخزين عن 6 أشهر، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حرارة الثلّاجة 18- درجة مئويّة أو أقل (أبرد).

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تذويب واستعمال الحليب المثلّج

توجد طريقتان مناسبتان لتذويب الحليب المثلّج:

• الطريقة الأولى: يمكنك وضع الكيس أو زجاجة الحليب تحت مياه دافئة جارية إلى أن تصبح حرارة الحليب مناسبة لطفلك.

• الطريقة الثانية: وضع الكيس أو زجاجة الحليب في البرّاد طوال الليل حتى يذوب.

وتجنّبي استخدام الميكروويف لتذويب الحليب لأنه يقلّل من العناصر الغذائية الموجودة في حليب الأم بعد الذوبان.

وفي حال لم تستخدمي الحليب على الفور، يمكنك إبقاؤه خارج البرّاد، أو في حرارة الغرفة، لمدة 1-2 ساعة.

ولكن إذا قررت وضع الحليب في البرّاد بعد تذويبه، يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة يوم واحد (24 ساعة) فقط لا غير، على النحو الموصى به من قبل مركز مكافحة الأمراض، ولا تجمدي أبدًا حليب الثدي بعد إذابته.

لتدفئة حليب الأم المسحوب قبل إطعام طفلك:

* يمكنك تسخين الحليب المسحوب من خلال الجهاز المعتاد لتسخين الحليب أو غمر زجاجة الحليب في وعاء ماء دافئة إلى أن تصبح حرارته مناسبة، ولا تسخّني الحليب أبداً في الميكروويف أو على مصدر حرارة مباشر مثل الفرن.

* في حال لم يكمّل طفلك الزجاجة، يمكنك إعادة استخدام هذا الحليب لمدة تصل إلى ساعتين فقط.

الإرشادات العامّة أثناء تخزين الحليب الذي ضخّ:

- يمكنك تخزين حليب الثدي في زجاجة الرضاعة المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج مع غطاء آمن ليبقى طازجاً.

- يمكنك أيضًا استخدام كيس بلاستيك مصنوع خصيصًا لتخزين الحليب.

- ضعي ملصقا بالتاريخ الذي تم فيه ضخ الحليب على كل (زجاجة - كيس) من الحليب المخزن، وتأكدي من استخدام الحليب الأقدم أولا.

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