الكركم لضغط الدم.. هذه الأطعمة تحارب 5 أنواع من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعرف كثيرون أن الخضراوات والفواكه من الأطعمة التي تحتوي على المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، إذ لكل مرض طعام خاص يساهم بشكل كبير في العلاج والوقاية من الإصابة بتلك الأمراض الأكثر انتشارًا في الفترة الأخيرة.

جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الشفاء من بعض الأمراض، في حالة رغبتك في البحث عن البدائل الطبيعية والابتعاد عن الأدوية، بحسب ما جاء في موقع "Health line" الأمريكي، في السطور التالية:

1- الرمان لمرضى القلب:

أصبحت أمراض القلب أكثر انتشارًا بسبب التدخين وتناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، أو عامل وراثي، يمكنك تفادي الإصابة بأمراض القلب من خلال تناول الرمان، قد يساعد الحمض البوني، وهو الحمض الدهني الرئيسي المتواجد في الرمان على حماية القلب من أمراض القلب المزمنة.

وأظهرت الدراسة التي استمرت لـ 4 أسابيع على 51 شخصًا لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية التي تسبب بعض الأضرار على صحة القلب، ولكن عن تناولهم حوالي 800 جرام من الرمان عمل على تقليل نسبة الدون الثلاثية من الجسم بشكل ملحوظ.

كما أظهرت الدراسات أن عصير الرمان يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم الذي يعمل على انسداد الشرايين، وبالتالي تسبب في حدوث جلطة.

2- الكركم لضغط الدم:

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أصبح مرض ارتفاع ضغط الدم الأكثر بين الشباب وكبار السن، ولكن يمكنك الوقاية منه والتقليل من أعراضه عند وضع الكركم في أطباق الخاصة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تسمى الكركمين وهي مادة تساعد على تقليل الالتهابات، وبالتالي يساعد على خفض الكوليسترول في الدم، كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية من خلال حمايتها من التلف وتدفق الدم بسهولة.

3- الزنجبيل لألم المعدة:

يستخدم الزنجبيل منذ 2000 عام في علاج التهابات المعدة والتخلص من الغثيان، إذ يمكنك تناول كوب الزنجبيل الساخن مع العسل كعلاج فعال للمعدة، ولكن في حالة تناولك أدوية الضغط والسكر عليك بزيارة الطبيب أولا.

4- البروكلي والسبانخ لعلاج آلم المفاصل:

يعاني كثيرون من آلم المفاصل الناتج عن عدم ممارسة التمارين الرياضية أو بسبب زيادة الوزن، أو خشونة العظام خاصة عند السيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية، يمكنك الاعتماد على البروكلي والسبانخ لاحتوائهما على عنصر الحديد الذي يساهم بشكل كبير في علاج آلم المفاصل.

5- البطيخ لمرضى السكري:

من الفواكه المفيدة خاصة لمرضى السكري البطيخ، إذ يحتوي البطيخ على نسبة قليلة من الكربوهيدرات والسكريّات الطبيعيّة، وعلى سعرات حراريّة منخفضة، فهو من الفواكه التي ينبغي على مرضى السكري تناولها باستمرار لكن دون الإكثار منها، وتناولها ينظم مستويات السكر وفقًا لما نشرته جمعيّة مرضى السكريّ الأمريكيّة.

ويحتوي البطيخ على فيتامين A الذي يحافظ على صحة العينين والشبكيّة التي تتضرر بسبب ارتفاع معدلات السكر، ويعتبر فيتامين C المتوفر في البطيخ من مضادات الأكسدة الفعّالة التي تحمي جسم مريض السكري من الالتهابات.