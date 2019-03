هكذا تبرز زندايا ملامح وجهها الجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - تتمتع المغنية الأميركية الشابة زندايا بملامح سمراء جذابة تُدرك جيداً كيف تبرزها بأسلوب فاتن ومميّز. وهي تحرص على اختيار مكياج يناسب سنّها الشابة ويواكب في الوقت نفسه أحدث صيحات المكياج العالمية.

من أسرار جمالها تكشف زندايا عن خطوة تقوم بها خلال تطبيق المكياج وهي المزج بين كريم الأساس وكريم النهار المرطّب لتحصل على بشرة ذات لون جذاب وملمس ناعم في الوقت نفسه. وهي تؤكد بأن هذه الخطوة تمنح البشرة مظهراً مشرقاً ونضراً.

للحصول على بشرة رطبة، استخدمي كريم النهار Kiehl’s Ultra Facial Cream الغني بالبروتين السكري وزيت السكوالين وهما عنصران يساعدان في حماية البشرة من الجفاف ومدّها بالفيتامينات المغذية.



ومن الخطوات التي تحرص زندايا على القيام بها بشكل يومي وقبل خروجها من المنزل، هي وضع كريم واقي من الشمس يحمي بشرتها الناعمة من العوامل الخارجية وتأثيراتها السلبية التي تهدد صحّتها.

كريم Sport Face من Neutrogena ذات درجة الحماية العالية، يناسب البشرة الشابة والرقيقة، كما أنه مقاوم للماء.



وتؤكد زندايا أنها تحافظ على نظافة بشرتها من خلال حرصها الدائم على إزالة المكياج بشكل جيّد قبل النوم، بحيث تتأكد من أنها أصبحت خالية من أي آثار لمستحضرات التجميل وباتت جاهزة لاستقبال كريم الليل المغذي.

مستحضر Hydra Life Triple Impact من ديور Dior يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها وجعلها أكثر إشراقاً.

أما بالنسبة إلى مكياج زندايا، فهي تميل إلى اختيار الألوان القويّة واللافتة، خاصة أحمر الشفاه الذي تختاره باللون الأحمر الناري والجريء عندما تعتمد مكياج عيون ناعم وخفيف.

اختاري أحمر شفاه Rouge Allure من CHANEL باللون الأحمر الداكن وتركيبة ناعمة ومرطّبة للشفاه.





ولكي تمنح ملامح وجهها مزيداً من الإشراق، تعمد زندايا إلى إضافة لمسة من بودرة الهايلايتر باللون الذهبي على أماكن محدّدة من وجهها بحيث لا يبدو مكياجها صاخباً وقوياً وفي الوقت نفسه يكون مشرقاً.

هايلايتر Make Up For Ever باللون الذهبي المشرق، بإمكانكِ أن تمزجيه مع البلاش الخاص بكِ أو أن توزّعيه بأسلوب ذكي على وجهكِ.