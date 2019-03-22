قناع الفطر الهندي وحبة البركة لإزالة تجاعيد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - هل سمعتي من قبل عن فوائد الفطر الهندي على البشرة، فهو يعد من النباتات المفيدة ويسمى باسم كابر ويعنى زبد اللبن، واصبح يستخدم كوسيلة لمعالجة الكثير من مشاكل البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب 12و فيتامين (k)، واليك الخليج 365 قناع الفطر الهندي لإزالة تجاعيد البشرة وترطيبها.







فوائد الفطر الهندي للبشرة



يعمل على تنظيف البشرة ومكافحة المسام المسدودة



يعالج مشكلة الكلف والهالات السوداء أسفل العينين



يمنح البشرة النعومة والنضارة



معالجة الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس



يبطئ عملية الشيخوخة.



يعمل على إزالة النمش المتواجد على البشرة



يمنع التهاب البشرة.







قناع الفطر الهندي وحبة البركة لإزالة التجاعيد



المكونات



3 ملاعق فطر هندي مطحون



ملعقتين حبة البركة



طريقة التحضير والاستخدام



اخلطي الفطر الهندي مع حبة البركة في وعاء مناسب مع كوب ماء



حركي الخليط جيدا حتى يتماسك



استخدمي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة



اشطفي وجهك بالماء الفاتر

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