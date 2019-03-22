أجمل تسريحات الشعر للوجه المربع بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - تسعى صاحبات الوجه المربع الى اعتماد تسريحات شعر تجعل شكل وجههن أكثر نعومة وتبرز جمال ملامحهن، مما يشعرهن بثقة أكبر في إطلالتهن. لذلك، اخترنا لك أجمل تسريحات الشعر للوجه المربع على طريقة النجمات.



تسريحة الشعر المنسدل مع الأطراف المتدرّجة

إنها تسريحة ناعمة وملائمة جداً لصاحبات الوجه العريض، نظراً الى أن خصل الشعر المتدرجة تساعد في إبراز عظمة الخدين، وتنسدل فوق زوايا الوجه من دون إضافة عرض إضافي لشكل الوجه، فاعتمديها باسلوب النجمة ناتالي بورتمان.



تسريحة البيكسي الفوضوية

قد تعتقد صاحبة الوجه المربع أن تسريحة البيكسي الفوضوية ستجعل وجهها يبدو أكثر عرضاً، إلا أن تسريحة جنيفر هدسون تثبت عكس ذلك، إذ إن هذه التسريحة التي تعتمد على الشعر الكثيف المنسدل في منتصف الرأس في شكل فوضوي، تعمل على تنعيم شكل الوجه وجعله يبدو أقل عرضاً.



تسريحة الشعر الكيرلي المرفوع

بغض النظر عن طول شعرك، فإن تسريحة الكيرلي المرفوعة ستشكل إضافة مثالية لإطلالتك، وتجعل وجهك المربع أكثر نعومة وجمالاً، فلا تترددي في تجربتها على طريقة النجمة ريتا أورا.



تسريحة الشعر الجانبية المتدرجة

ستضيف هذه التسريحة لمسة من النعومة على صاحبات الوجه المربع، وتجعل أنحاء وجههن أقل عرضاً ومتناسقة، بحيث تتركين شعرك المتدرج منسدلاً على الكتفين، فيما تشدين شعرك من جهة واحدة الى الخلف، وذلك بأسلوب النجمة Keira Knightley.



تسريحة الكعكة العالية جداً

إن كنت تمتلكين وجهاً عريضاً، ستساعدك هذه التسريحة في جعل وجهك يبدو طويلاً وتبرز عظمتي خديك، فاعتمديها بأسلوب النجمة ريهانا، بحيث تشدين شعرك كله في منتصف الرأس على شكل كعكة ناعمة.

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