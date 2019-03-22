نجمات نجحن في اختيار فساتين الترتر..ما هو رأيك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - اطلالات الترترهي صرعة رائجة بين نجمات عالميات، مثل: نيكول كيدمان، وكاترين زيتا جونز، وجنيفر لوبيز.

يعود سبب ظهور هذه الموضة إلى أنّ أزياء حقبة الثمانينيات والتسعينيات المميزة بالجرأة، والقطع البراقة والاكسسوارات القوية، التي عادت لتسيطر على روح أزياء هذا العام.

اعتمدت كل من كايلي وكيندال جينر، فساتين مثيرة مطرزة بالكامل، وبفضل قوامهما المثالي بدت اطلالتهما رائعة. أما شقيقتهما الكبرى كورتني، فقد اعتمدت فستانًا أزرق قصيرًا ومكشوفًا من قماش مطرز بالغليتر، كذلك كيم كارداشيان اختارت فستانًا ذهبيًّا مزينًا بالترتر، يتماشى مع اختياراتها الجريئة.



الشقيقتان بيلا وجيجي حديد، تألقتا مرات عدة بفساتين مطرزة بالترتر الذهبي بالكامل، أما دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون فذهبت أيضًا إلى فستان فضي مائل للأزرق الفاتح، مرصّع بالترتر.





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