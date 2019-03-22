كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - ألوان المخمل تصدرت قائمة الصيحات الأساسية بعالم الموضة بشكل كبير هذه السنوات، ونتوقع كذلك أن تسود لفترة طويلة بالمستقبل، ظهرت بالكثير من القطع واعتمدتها غالبية الصبايا تحديدًا الفاشينيستات.

وهذه المرة سيكون حديثنا عن الجمبسوت المخمل، آخر موضة للـ محجبات، الذي تألق به كثير من الصبايا بتنسيقات عصرية وجذابة، تلهمكِ اطلالات أنيقة إذا كنتِ تحبين الجمبسوت بشكل عام، وألوان المخمل بشكل خاص.



اعتمدته الفاشينيستا حبيبة دا سيلفا بخامة الكتان، مع بنطلون بقصة واسعة تناسب جسمها ذا الوزن المتوسط، بلون رائج بشدة هذا العام، وهو البيبي بلو، نسقت معه حزامًا وحجابًا باللون البيج المائل للروز، وكان من الممكن أن تحصلي على اطلالة ببشرة فاتحة أكثر، إذا اعتمدتِ معه حجابًا باللون الأبيض.





في المقابل اعتمدته المدونة سها مات باللون الكريمي، بتصميم سواريه، منسدلًا من الجانبين بقصة الـ Open Front، وهي الأنسب للـ محجبات بخاصة وإن كان الجمبسوت ضيّقًا، لاطلالة أكثر احتشامًا.





القطع الرياضية لم تعد مرتبطة فقط بالجيم، فموضة كالـ Track Suit سوف تكون أساسية هذا العام، يمكنكِ اعتمادها بطريق مختلفة كالجمبسوت من سمر البيشي باللون الأوف وايت، ارتديه مع الـ Wadges الاحذية الرياضية بالكعب السري، لتزيدكِ طولًا ورشاقة.





في المقابل الفاشينيتسا عايشة كامل اختارت الجمبسوت المعرق بالورود، لفتنا اختيار القميص الأبيض تحت الجمبسوت، لكي يناسب المحجبات، لاطلالة ربيعية، تألقي بها هذا الموسم.

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الجمبسوت مع الكاب باللون الروز، جاء أنيقًا وناعمًا للصبيّة النحيفة والطويلة كالفاشينيستا غادة عثمان، لاطلالة كلاسيكية تناسب الحفلات، نسقيها مع التوربان باللون نفسه كما فعلت غادة، وحذاء من اللون نفسه أو الميتالك لكسر حدة اللون.





إليكِ بهذا الألبوم الجمبسوت المخمل آخر موضة للمحجبات.

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