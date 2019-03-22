منها الطماطم..11 نوع طعام يجعلك تبدو أصغر سنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

تحتوي بعض الأطعمة على مركبات وعناصر غذائية تساعد على الوقاية من ظهور علامات التقدم في السن وتعمل على إصلاح الجلد التالف، وذلك دون الحاجة إلى إجراء عمليات تجميلية واستخدام مستحضرات متعددة.

وإليك بعض الأطعمة التي تمنحك بشرة أصغر 10 سنوات، وفقًا لما نشره موقع "food eat safe":

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