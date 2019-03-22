محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
تحتوي بعض الأطعمة على مركبات وعناصر غذائية تساعد على الوقاية من ظهور علامات التقدم في السن وتعمل على إصلاح الجلد التالف، وذلك دون الحاجة إلى إجراء عمليات تجميلية واستخدام مستحضرات متعددة.
وإليك بعض الأطعمة التي تمنحك بشرة أصغر 10 سنوات، وفقًا لما نشره موقع "food eat safe":
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كانت هذه تفاصيل خبر منها الطماطم..11 نوع طعام يجعلك تبدو أصغر سنًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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