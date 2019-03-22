قبل الصيف.. خبيرة تقدم 3 نصائح تجميلية لأصحاب البشرة الدهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

مع دخول فصل الربيع والصيف، والارتفاع الدائم في درجات الحرارة، يتخوف أصحاب البشرة الدهنية من هذا الارتفاع الذي يسبب إفراز كثير من الزيوت، ما تعمل على إفراز الحبوب بشكل كبير وغير معتاد.

ولأن تلك المشكلات قد تفسد إطلالة المكياج خاصة في الصباح، عليكِ اختيار مستحضرات التجميل المخصصة للبشرة الدهنية فقط، لتحصلي على إطلالة جذابة خالية من الشوائب والزيوت.

قدمت خبيرة التجميل دينا راغب، خلال استضافتها بالبرنامج الإذاعي "النص الحلو"، التي تقدمه الإعلامية يارا الجندي على إذاعة "نجوم إف إم، الخميس، بعض النصائح التجميلية يمكنكٍ التعرف عليها، في السطور التالية:

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1- عند شراءك لمستحضرات التجميل، تأكدي جيدًا أن تلك المستحضرات للبشرة الدهنية من خلال تواجد عبارة oily sikn.

2- يعتقد كثير من الفتيات أن عند وضع أكثر من طبقة من المكياج يساهم في إخفاء الزيوت التي تفرزها البشرة الدهنية ولكن هذا المعتقد غير صحيح، إذ عند وضع كثير من المستحضرات التجميل، تعمل المسام على امتصاصها وبالتالي تفرز المزيد من الدهون

3- في حالة رغبتك لوضع الهايليتر، يمكنك وضعه على المناطق المتواجد بها عظم الوجه، والابتعاد عن المناطق المتواجد بها المسام كالأنف والذقن.