بالفيديو| مذيعات نيوزيلندا بالحجاب تعاطفا مع المسلمين وضحاياهم

أظهرت عدد من مذيعات نيوزيلندا تعاطفهن مع المسلمين، اليوم، بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي طال مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، وراح ضحيته أكثر من 50 شخصا.

جاء التعاطف في صورة ارتداء الحجاب على الهواء مباشرة عبر البرامج ونشرات الأخبار التي قدموها، حيث تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور، مشيدين بموقع المذيعات.

وفي الوقت نفسه، ظهرت الصحف النيوزيلندية، اليوم، بيضاء تماما مزينة بكلمة "سلام" باللغة العربية بفنط كبير، وبخط أصغر peace بالإنجليزية والفرنسية.

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وسبقت المذيعات في التعاطف رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، التي ظهرت وهي ترتدي الحجاب.

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