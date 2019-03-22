يسبب العجز الجنسي أيضا.. دراسة تكشف تأثير السكري على النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

من المعروف علميا أن لمرض السكري تأثير مباشر على الصحة الجنسية للرجال ، لكن وفقا لمركز"جوسلين" للسكري في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. فإن المشاكل الجنسية الناتجة عن مرض السكري يمكن أن تعاني منها النساء كذلك؛

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