محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العاصمة الروسية على "إنستجرام"، عن تجريد ملكة جمال موسكو 2018، أليسيا سيميرينكو، من اللقب والتاج.
وعلل منظمو المسابقة سبب سحب لقب ملكة جمال موسكو من أليسيا سيميرنكو، بحسب "روسيا اليوم" بعدم التزامها مطلقا بشروط العقد الذي يوقع عادة مع الفائزة.
وتقضي قواعد المسابقة بنقل اللقب الرئيس "ملكة جمال موسكو 2018"، إلى الوصيفة الأولى لها في المسابقة، كسينيا بالينوفا.
كانت هذه تفاصيل خبر تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها وتاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.