تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها وتاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العاصمة الروسية على "إنستجرام"، عن تجريد ملكة جمال موسكو 2018، أليسيا سيميرينكو، من اللقب والتاج.

وعلل منظمو المسابقة سبب سحب لقب ملكة جمال موسكو من أليسيا سيميرنكو، بحسب "روسيا اليوم" بعدم التزامها مطلقا بشروط العقد الذي يوقع عادة مع الفائزة.

وتقضي قواعد المسابقة بنقل اللقب الرئيس "ملكة جمال موسكو 2018"، إلى الوصيفة الأولى لها في المسابقة، كسينيا بالينوفا.