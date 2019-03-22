بالفيديو الصور| بأكبر لوحة معايدة.. الأردن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عيد الأم

فكرة مبتكرة قررت مجموعة من المطاعم المحلية ومؤسسة "إطعام للتنمية والتدريب"، ومؤسسات أخرى، تطبيقها، خلال الاحتفال بيوم عيد الأم، ليكون أكثر تميزا.

دخلت الأردن على إثر تلك الفكرة، إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية أمس، وذلك بتسجيل البلد، أطول عبارات تهنئة بعيد الأم وضعت على ملصقات ملونة.

ووضعت اللوحة، في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان، بواسطة الخبير المتخصص محمد أبو حجلة، ومعه عدد من محكمي موسوعة جينيس الدوليين، وسط حضور المئات إلى الحدائق برعاية من أمانة عمّان الكبرى.

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وتأكد فريق الموسوعة من تطبيق الشروط والمقاييس في اللوحة التي حملت شعار "الأمهات الغوالي نجمع التهاني ونعلو بالأماني".

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