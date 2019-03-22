أكياس المبايض غير مؤذية غالبا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن أكياس المبايض “Ovarian cyst” غير مؤذية غالبا، وفي كثير من الحالات تختفي من تلقاء نفسها.

وأوضح المعهد الألماني أن كيس المبيض هو كيس مليء بالسوائل داخل المبيض، يأتي غالبا بدون أعراض، كما أنه قد يتسبب من حين إلى آخر بـانتفاخات وألم أسفل البطن وألم أسفل الظهر وإمساك واضطرابات في الدورة الشهرية.

كما قد ينفجر الكيس أو يتسبب في التفاف المبيض، ما يؤدي إلى الشعور بألم حاد والتقيؤ والدوار والإغماء، ومع ذلك لا تشكل هذه الحالة خطرا.

وفي بعض الحالات يتعين استئصال الكيس بواسطة منظار البطن. وفي حال الاشتباه في الإصابة بسرطان المبايض يتوجب استئصال المبيض أو كلا المبيضين.