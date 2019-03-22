انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مجزرة مسجدي نيوزيلندا.. اعتداء على 5 مساجد في بريطانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 09:50 صباحاً - تعرضت خمسة مساجد في مدينة برمنغهام البريطانية، مساء الخميس، لاعتداءات من قبل أشخاص عمدوا إلى تحطيم نوافذ المساجد بالمطارق.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أنها فتحت تحقيقاً في اعتداءات طالت خمسة مساجد وسط البلاد، تم تنفيذها "بمطرقة كبيرة" خلال الليل.

وقالت الشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إنها تحركت على إثر تقارير تفيد بوجود شخص يحطم بمطرقة ثقيلة نوافذ مسجد في شارع "بيرشفيلد" عند الساعة 02:30 فجراً، وعندما وصل عناصرها إلى المكان علموا أن الهجوم وقع في وقت مبكر أكثر من وقت ورود البلاغ.

وبعد مرور 42 دقيقة تلقت الشرطة تنبيهاً آخر بشأن وجود هجوم مماثل على مسجد في ضاحية أردينغتون القريبة.

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الشرطة أفادت بأنها سارعت إلى تكثيف الدوريات في جميع أنحاء المدينة، وخلال ذلك اكتشف الضباط المزيد من الأضرار التي لحقت بعدد من المساجد التي تعرضت لاعتداءات، في مناطق ويتن رود وأستون وبيري بار.

وشرعت في تحقيق آخر بعد تداول صور تظهر نوافذ محطمة في المسجد والمركز الإسلامي اللذين يقعان في أستون.

الشرطة تقول إنه لا يزال الدافع وراء الهجمات غير معروف، لكنها تعتقد أن هذه الاعتداءات مرتبطة بعضها ببعض.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد أسبوع من وقوع هجوم دموي استهدف مسجدين بـ"كرايستشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصاً أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

وتمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت له اتهامات بالقتل العمد.