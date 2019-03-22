عطر الشعر .. أحدث صيحات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين 21 آذار/مارس (د ب أ) –
يمثل عطر الشعر “Hair Mist” أحدث صيحات عالم التجميل في 2019 ليمنح الشعر عبيرا ساحرا بدون الإضرار به؛ حيث تتضمن تشكيلات الماركات العالمية هذه النوعية من العطور مثل Chanel و Gucci وDior و Yves Rocher.
وأوضح فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر أن عطر الشعر يخلو من الكحول أو يحتوي على كمية ضئيلة منه؛ نظرا لأن الكحول الموجود في العطور العادية يتسبب في جفاف الشعر، ومن ثم تقصفه.
وأضاف شميدينجر أن بعض أنواع عطر الشعر تحتوي على مواد فعالة تعتني بالشعر، كزيوت تمنع التجعد وتحمي لون الشعر من البهتان وتمنحه لمعانا ساحرا يأسر الألباب.
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