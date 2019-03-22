هكذا يتحول الزبادي إلى مكون مثالي للعناية بالجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يندرج الزبادي ضمن مشتقات الحليب التي ينتشر توفرها في معظم المنازل نظراً لفوائدها الصحية واعتبارها مصدراً مهماً للبروتينات والفيتامينات الضرورية للجسم. ولكن هل تعلمين أن لهذا المكون فوائد جمالية تجعل منه حليفاً مثالياً للعناية بالبشرة والشعر؟

تعرفي فيما يلي كيف يمكن أن يحل الزبادي مكان العديد من المستحضرات التي نستعملها، حسب ما جاء في موقع"العربية".

- الزبادي لإزالة الماكياج

لدى نفاد مستحضر إزالة الماكياج، يمكنك الاستعانة بالقليل من الزبادي بعد خلطه بالقليل من عصير الليمون، فمن شأن هذه الخلطة أن تنظف البشرة من آثار الماكياج والشوائب المتراكمة على سطحها. وهي تعمل على ترطيبها وتنعيمها في الوقت نفسه.

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- قناع الزبادي لإزالة القشرة

يمكن للزبادي أن يشكل علاجاً فعالاً للقشرة، فخصائصه المطهرة والمرطبة تساعد على التخلص من هذه المشكلة وترطيب فروة الرأس في الوقت نفسه. يكفي تطبيق 3ملاعق كبيرة من الزبادي على فروة الرأس وتدليكها ثم تغليف الشعر بقبعة حمام بلاستيكية وتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو الاعتيادي.

- أقنعة الزبادي للعناية بالبشرة

يتميز الزبادي بقدرته على العناية بمختلف أنواع البشرة:

قناع مرطب للبشرة الجافة: لترطيب البشرة الجافة، يكفي خلط ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة كبيرة من الزبادي، بضع حبات من التوت، وبضع نقاط من عصير الليمون. على أن يتم تطبيق هذا القناع على بشرة الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

قناع مقشر للبشرة الدهنية: يساعد الزبادي على تنظيم إفرازات البشرة الدهنية وتضييق المسام المفتوحة. يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل وتطبيق هذا الخليط على البشرة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. أما للوقاية من الزيوان، فيُنصح بخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع القليل من الكركم وكمية مماثلة من الأرز المطحون. دلكي بشرتك بهذا الخليط لمدة 5دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.