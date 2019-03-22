وفاء عامر عن زوجها: "سي السيد.. إحنا شرقيين ولقينا أمهاتنا كده"

سردت الفنانة وفاء عامر، ذكريات عيد الأم بالنسبة لها، قائلة إنها كانت تحضر لوالدتها زجاجة عطر "سيكريه"، ومنديل وقلم روج سحري.

وأضافت "عامر"، خلال لقائها مع الفنان شريف منير وآسما شريف منير في برنامج "انا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه كان لديها أمومة مبكرة، وأنها اصطحبت شقيقتها الفنانة آيتن عامر لتعيش معها منذ عمر 3 سنوات، لدرجة أن آيتن كانت لا تفرق بينها وبين والدتها، وأنها كانت تنادي والدتها بـ"ماما زيزي" وتنادي شقيقتها وفاء بـ"ماما".

وحكت تفاصيل ارتباط مدير التصوير محمد عزالعرب بشقيقتها آيتن عامر، لافتة أنه اتصل بها وطلب لقائها وأخبرها أن لديه شقيقة ولا يقبل أن تخرج شقيقته مع شخص دون أي ارتباط رسمي، موضحًا أنه ينوي الارتباط بها فور معرفته بها، وتأكده من قبولها الارتباط به.

ووصفت زوجها محمد فوزي بأنه "سي السيد"، مضيفة: "إحنا شرقيين في حاجات وطلعنا لقينا أمهاتنا كده"، مؤكدة أنها تعامل زوجها كأنه ابنها.

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