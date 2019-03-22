لهذا السبب يجب وضع الواقي الشمسي قبل طلاء الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة غالواي في إيرلندا، بأن عملية طلاء الأظافر باستخدام الأشعة فوق البنفسجية قد تؤدي إلى الإضرار بالأظافر والبشرة، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتى".

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة الأسترالية للأمراض الجلدية، فإن ضوء مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في طلاء الأظافر لها خصائص مماثلة لأشعة الشمس الداكنة التي تؤثر سلباً على الجلد والبشرة.

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وينصح العلماء المشاركين في الدراسة باستخدام الواقي الشمسي قبل الخضوع لعملية طلاء الأظافر بالأشعة لتفادي الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن هذه العملية.

من جهتها أوصت المؤسسة الأمريكية لسرطان الجلد بوضع الواقي الشمسي واسع الطيف على اليدين قبيل الخضوع لعملية طلاء الأظافر بالأشعة كإجراء وقائي.

من الجدير بالذكر بأن دراسات عديدة أخرى وجدت بأن كمية الضوء الصادر عن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية التي تستخدم في طلاء الأظافر، غير كافية لتعريض الجسم لأي خطر صحي حقيقي، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.