"نوارة" تطلب "الخلع" بعد 21 سنة زواج: "بصباص وبيعاكس بنت الجيران"

بعد 21 عامًا من الزواج وإنجاب 3 أولاد، أقامت (نوارة ح.- 56 عامًا) دعوى تطلب فيها الخلع من زوجها (توفيق ص.- 60 عامًا) لاستحالة العشرة بينهما.

"بصباص وبيعاكس بنت الجيران اللي عندها 16 سنة"، تروي الزوجة الخمسينية قصتها لـ"هن": "طول عمره بتاع ستات لما خلاص تعبت عندنا 3 ولاد، والكبير بقى عريس وبردو مبيحترمش سنة رايح يعلق بنت الجيران ويعاكسها ويبعتلها رسايل غرام على الواتس آب".

زواج عن حب تم بين "نوارة وتوفيق"، توضح: "اتجوزنا عن حب وكنت عيلة صغيرة فرحت بالدبلة وفستان الفرح واتجوزت وخلفت.. لكن من أول جوازي وكل شوية أعرف عنه مصيبة وإنه داير كل يومين مع واحدة شكل وكنت بطاطي وأسكت عشان العيال، وأقول معلش بكرة يعقل لكن توصل بيه لبنت الجيران اللي أصغر من ابنه الصغير.. حرام أعصابي باظت".

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موقف محرج تعرضت له الزوجة من الجيران، دفعها لطلب الخلع وطرد الزوج من المنزل، توضح: "لما توصل لأن جاري اللي أصغر منه في السن يقولي لمي جوزك ويوريني رقمه وهو باعت للبنت الصغيرة رسايل يعاكسها ويقولها هعدي عليكي في المدرسة النهارده وكلام حب وورد.. الراجل بيقولي أنا محترم شيبة شعره لو صغير كنت علمته الأدب، إزاي يعاكس بنات الناس أنا افتكرت إنه ابنه لكن بنتي قالتلي إنه الراجل الكبير، وقالي عشان الجيرة مش هبلغ عنه البوليس.. هستنى منه لما يتحبس في تهمة تحرش ولا مصيبة سودة!! أومال عياله اللي أطول منه يعملوا إيه!!".

تتابع: "مفيش بينا عشرة خلاص وكلام فاضي.. أهرب بولادي وأفوق لهم أحسن ما أضيع وقتي مع راجل أناني مراهق".

وعن طردها له من شقة الزوجية: "سنين عمري ضاعت معاه وهو اللي خان يبقى هو اللي برا مش أنا وعيالي، مش هشحطط ولادي عشان ربنا ابتلاهم بأب زي كدا".

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