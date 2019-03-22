طول القامة يهدد أصحابه.. إليك بعض الإرشادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: طول القامة، يسبب مشكلات كثيرة لأصحابه بسبب بعض الممارسات الخاطئة التي تدفعهم للانحناء ما يؤثر على العمود الفقري والمفاصل، وهناك بعض الإرشادات الضرورية لتجنب تلك المشكلات والوقاية منها. للتفاصيل اضغط هنا

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