5 أخطاء احذري ارتكابها عند تنظيف الوجه

تقع كثير من الفتيات في بعض الأخطاء عند تنظيف الوجه، ما يؤثر على مظهرهن وصحتهن، لذلك يجب تفادي هذه الأمور حتى لا تؤثر بشكل سلبي على نضارة بشرتهن.

وعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعض الأمور التي يجب تجنبها عند تنظيف الوجه:

1- الماء لوحده لا يكفي

استخدام الماء لوحده لا يكفي لتنظيف الوجه، الماء وحده ليس قادرا على إزالة الأوساخ والزيوت من الوجه.

2- تقشير الوجه

عملية تقشير الوجه بشكل يومي تؤدي إلى إصابة البشرة بالحساسية وتهيجها.

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3- الصابون العادي

استخدام الصابون العادي عند غسيل الوجه، ربما يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة ويؤدي إلى جفافها.

4- عدم غسل الوجه صباحا

أثناء النوم تنتقل الجراثيم من الوسائد إلى الوجه، لذلك يجب أن يغسل الوجه مباشرة بعد الاستيقاظ صباحًا.

5- استخدام منظف البشرة بشكل عشوائي

يجب استخدام منظف البشرة الذي يلائم نوع البشرة، فكل بشرة تختلف عن الأخرى في احتياجاتها المختلفة.

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