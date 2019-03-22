الأم المثالية بالفيوم: ترملت في سن21.. "رفضت أدخل راجل غريب على عيالي"

قالت السيدة سامية عبدالعظيم الأم المثالية عن محافظة الفيوم، إنها أصبحت أرملة منذ أن كانت في عامها الحادي والعشرين، موضحةً: "اتعرض عليّ الزواج كتير وكنت لسه صغيرة، وفضلت أشيل المسئولية لوحدي عشان مدخلش على عيالي حد غريب وأخش بيهم الجنة زي ما الرسول قال".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "كنت قد المسئولية، وكان عندي عزيمة شديدة وإيمان كبير، وكنت بحفظ قرآن وبحافظ على صلاتي، وإيماني بربنا كان كبير إنه هيقف معايا، لحد ما أوصل أولادي لبر الامان".

وتابعت: "كنت أفتح الكثير من فصول محو الأمية، حتى ألبي احتياجات أبنائي، كما عملت بشركة الملاحات في الفيوم، وكنت أتمنى فى فرصة عمل حكومية لتوفير معيشة أفضل لأبنائي، لكن لأسف حظي كان سيئًا".

واستضاف برنامج "حديث المساء"، عددًَا من الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية احتفالًا بعيد الأم.

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