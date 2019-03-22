نشوى الحوفي: الأم المصرية فخر لكل نساء العالم

قال الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، إنها تشعر بالفخر حين الحديث عن الأم المصرية، مؤكدة أنها فخر لكل نساء العالم فهي المكافحة والمثابرة والمحرك الأول والأخير لكل أسرة مصرية، موجهة التحية لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها.
وأضافت خلال حفل تكريم أمهات الطيران المدني: أنها لأول مرة يتم تكريمي كأم"، مؤكدة أن هناك أيضا رجال يضحون من أجل مصر كما تكافح وتضحي نسائها.
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