شيماء سيف: "لحد دلوقتي مبعرفش أنام غير في بيت ماما"

قالت الفنانة شيماء سيف، إنها تُحب والدتها كثيرًا، ولم تستطع السكن بعيدًا عنها، فاختارت السكن بعد منزل والدتها بشارع واحد فقط، ورغم ذلك تشعر أن بينها وبين والدتها بلادًا كثيرة جدًا، مضيفة: "لحد دلوقتي مبعرفش أنام غير في بيت ماما".

وأضافت "سيف"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، على قناة "CBC"، أنه برغم عمل والدتها، إلا أنها لم تُشعر في أي مرة إن والدتها قصرت معها، حيث كانت تنتظرها عقب الانتهاء من الامتحانات أمام المدرسة.

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