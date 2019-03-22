الامارات | ولي عهد دبي يشارك قبيلة الكتبي أفراحها

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يشارك قبيلة الكتبي أفراحها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قبيلة الكتبي أفراحها، حيث حضر سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد جمعة محمد عبيد الكعبي، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة السيد عبدالله علي بنواس الكتبي. وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الرمال للاحتفالات، على الطريق بين دبي والعين، مساء أمس، عدد من أعيان وأبناء القبائل، وأقارب العروسين. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم العروسين وذويهما، وتمنى لهما زفافاً مباركاً وحياة رغيدة وسعيدة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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