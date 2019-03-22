الامارات | حكام الإمارات والشيوخ يقدّمون واجب العزاء بوفاة حرم أحمد خليفة السويدي

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات والشيوخ يقدّمون واجب العزاء بوفاة حرم أحمد خليفة السويدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى أحمد بن خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بوفاة المغفور لها حرمه، آمنة عبدالله بن شيبان المهيري.

وأعرب أصحاب السمو، خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي، عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة. كما قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى أحمد بن خليفة السويدي، بوفاة المغفور لها حرمه، آمنة عبدالله بن شيبان المهيري.