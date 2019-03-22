الامارات | «هوي آن».. عشاء فيتنامي بمفاهيم جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «هوي آن».. عشاء فيتنامي بمفاهيم جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطعم «هوي آن» في فندق ومنتجع شانغريلا، قرية البري، أبوظبي عن تحديث قائمة العشاء بمفهوم جديد يعكس ثقافة تناول الطعام في «سابا»، ولذلك أطلق عليها اسم «سوبر سابا»، إذ يوفر المطعم لضيوفه مطلق الحرية لتناول الطعام الفيتنامي الأصيل من يوم الأربعاء إلى الإثنين من الساعة 6 مساءً وحتى 7:30 مساء.

توفر قائمة الطعام الجديدة للضيوف تجربة تناول طعام استثنائية تضم أجود المكونات الفيتنامية في محيط المطعم الهادئ ذي التصميم المعاصر. فقد أشرف كبير طهاة المطعم الشيف تا فان نين على أن تحتوي قائمة الطعام على مزيج من الوصفات الفيتنامية العصرية والتقليدية بأسلوب طهي متقن باستخدام مكونات طازجة، وهي مستوحاة من وجبات الطعام المنزلية الصحية التي تشتهر بتقديمها مطابخ منطقة سابا في شمال غرب فيتنام، ليحصل ضيوف المطعم على تجربة تناول طعام استثنائية. تضم قائمة المقبلات أطباقاً فيتنامية مبتكرة، ومن بينها سلطة بانانا بلوسوم مع الدجاج ولحم البط المفروم المشوي في لفافة من ورق الشابلو. في حين تضم قائمة الأطباق الرئيسة ما يختاره الضيف من نودلز الشعيرية الطازجة التي يتم تقديمها مع الأعشاب العضوية والدجاج والسمك المطهو على البخار، مع الزنجبيل الأخضر وصلصة الصويا ولحم البقر المقلي سوتيه. وللتحلية يقدم المطعم تشكيلة متنوعة من الحلويات الفيتنامية التقليدية، مثل الموز المحمص مع آيس كريم جوز الهند وكعك الأرز الفيتنامي مع شراب السكر بالزنجبيل وصلصة جوز الهند.