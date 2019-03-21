بأدوات المكياج.. خبير تجميل يعيد لفتيات روسيات جمالهن من جديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

استطاع خبير تجميل روسي إثبات أن للمكياج مفعول السحر، إذ تمكن باستخدام أدوات التجميل العادية أن يحدث تغيير كبير في ملامح عدد من السيدات اللائي تخطى بعضهن الـ50 عامًا ويجعلهن يظهرن بمظهر الشباب والحيوية ويمنحهن إطلالة أكثر جمالًا.

وعلى غرار تحدي الـ10 سنوات، قام خبير تجميل روسي بحملة أطلق عليها اسم "Perezagruzka" والتي تعني "إعادة إحياء" ويقصد من هذا الاسم إنه أرجع للسيدات جمالهن من جديد، ونشر هذه الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وانهالت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا الذين أبدوا إعجابهم بالصور.

ويمكن من خلال تصفح الألبوم الأعلى مشاهدة الفارق الكبير الذي صنعه خبير التجميل الروسي بملامح السيدات- وفق ما نشره موقع "brightside".