"تسبب السرطان".. هاني الناظر يحذر من خطورة المشروبات الساخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من شرب الشاي الساخن وغيرها من المشروبات عالية الحرارة. أشار "الناظر" في تدوينة له عبر "فيسبوك" إلى ما ذكرته الدراسة الحديثة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" بأن الشاي الساخن يرفع فرص الإصابة بسرطان المريء، ناصحًا بضرورة ترك الشاي حتى يبرد أو إضافة الحليب البارد لخفض حرارته، وهو الأمر الذي ينطبق على القهوة أيضًا. لمزيد عن خطورة المشروبات الساخنة.. اضغط هنا.

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